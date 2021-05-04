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Украинский политик считает, что война в Донбассе закончится походом ополчения на Киев

Украина
Украинский политик считает, что война в Донбассе закончится походом ополчения на Киев
Федеральное агентство новостей  / 

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выдвинул очередной ультиматум ДНР и ЛНР. Украинский политик и бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко в интервью ФАН заявил, что конфликт в Донбассе может закончиться походом ополчения на Киев, поскольку Банковая по-другому не понимает.    

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу, который касается переговоров в Минске. Политик будет просить об отказе от «минского формата», если его не удастся «реанимировать», а вместо него перейти к реализации идеи «кластеров». Он объяснил, что «кластеры» — это вопросы, выработанные за семь лет, объединенные в группы. Такой формат позволит не упускать из повестки важные вопросы, а не оставлять только те, которые выносятся на обсуждение.

«Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы», — пояснил он.

Кравчук рассказал и о том, что новый формат переговоров можно расширить за счет участия должностных лиц более высокого уровня. Также он предложил перенести переговоры из Минска в любую из стран Европейского союза. Он добавил, что окончательно принять позицию по «минскому формату» можно будет только после встречи президентов России и США.

Украинский политик считает, что война в Донбассе закончится походом ополчения на Киев
facebook.com  / Леонід Кравчук

Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Леонида Кравчука. По его словам, Украина сама виновна в том, что ни один из пунктов Минских соглашений так и не был выполнен.

«Я считаю, что «минский формат» уже давно не работает. И в этом виновна сама Украина. Что касается заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске? Своим заявлением Кравчук показывает, что киевская сторона намерена разорвать все отношения с Донбассом, поскольку хочет поменять площадку для переговоров. Представители ДНР и ЛНР не поедут в Европу, так как против них открыты уголовные дела. Только Минск предоставлял гарантии безопасности всем участникам диалога, Европа этого сделать не сможет. Мы знаем, что до сих пор Украина юридически не очистила всех тех, против кого возбуждала уголовные дела, а потом передала во время обмена Донбассу», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Рады заявил и о том, что солдаты Вооруженных сил Украины продолжают каждый день обстреливать мирные населенные пункты Донбасса, несмотря на действующий в регионе режим перемирия.    

«О каком переносе переговорной площадки может идти речь, если украинские войска в святые праздники продолжают обстреливать Донбасс? Что веди переговоры, что не веди, итог один — Украина нарушает взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Это замкнутый круг, в котором хорошо себя чувствует только Украина. Потому Кравчук и выдвигает подобного рода ультиматумы ДНР и ЛНР. Получается, заокеанские кураторы Украины поставили Киеву задачу до приезда госсекретаря США Энтони Блинкена вытворять такие словесные «фейерверки» и «мотать мозги» Донбассу», — указал политик.

Украинский политик считает, что война в Донбассе закончится походом ополчения на Киев
youtube.com  / Prt Scr

Алексей Журавко также отметил, что ситуация на линии фронта в Донбассе рано или поздно вспыхнет. И тогда ее возможно будет разрешить либо вводом миротворческого контингента, либо походом ополчения ДНР и ЛНР на Киев.  

«Хочу сказать, что Украина уже давно поставила крест на минских договоренностях. Но она просто не может в этом прямо признаться. Фактически Киев открывает дорогу на новую войну. Вопрос состоит только в том, когда она начнется. Я почему-то уверен, что неизбежно рано или поздно нарыв лопнет. Этот узел можно развязать только двумя способами: либо вводом на линию фронта миротворцев, либо походом ополчения Донбасса на Киев. Только так можно разрешить ситуацию. Киевские власти по-хорошему не понимают», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее эксперт Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей назвал условия встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой ДНР Денисом Пушилиным

донбасс украина кравчук журавко
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