Немецкая организация по охране природы подала иск против строительства «СП-2»

Берлин, 3 мая. Немецкая организация по охране природы NABU подала иск в гамбургский суд против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствует соответствующее заявление.

Экологическая организация решила через суд обжаловать разрешение немецкого регулятора на строительство «СП-2». Речь идет о еще не завершенном участке трубопровода в «исключительной экономической зоне» ФРГ. Другие защитники природы из Deutsche Umwelthilfe ранее уже подавали иски против постройки газопровода «Северный поток — 2».

Американские аналитики ранее назвали неизбежным завершение проекта. Запуск газопровода не грозит Европе серьезными последствиями, подчеркнули эксперты.