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Немецкая организация по охране природы подала иск против строительства «СП-2»

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:12
Политика
Немецкая организация по охране природы подала иск против строительства «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Берлин, 3 мая. Немецкая организация по охране природы NABU подала иск в гамбургский суд против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствует соответствующее заявление.

Экологическая организация решила через суд обжаловать разрешение немецкого регулятора на строительство «СП-2». Речь идет о еще не завершенном участке трубопровода в «исключительной экономической зоне» ФРГ. Другие защитники природы из Deutsche Umwelthilfe ранее уже подавали иски против постройки газопровода «Северный поток — 2».

Американские аналитики ранее назвали неизбежным завершение проекта. Запуск газопровода не грозит Европе серьезными последствиями, подчеркнули эксперты.

суд германия сп-2
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