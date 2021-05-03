Глава британского МИД заявил об открытой двери для позитивных отношений с Россией

Лондон, 3 мая. Дверь для позитивных отношений с Российской Федерацией всегда открыта, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Однако российская сторона должна изменить свое поведение, подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала заявление святого Антония в ответ на инициативу главы МИД Великобритании разработать механизм быстрого реагирования по сдерживанию российского влияния в мире. По ее словам, следует задуматься, почему «насквозь больные пропагандой» страны упрекают в своих грехах Москву.