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Минторг США счел цены на алюминиевую фольгу из России заниженными

Экономика
Минторг США счел цены на алюминиевую фольгу из России заниженными
rusal.ru  /  Пресс-служба компании «Русал»

Вашингтон, 3 мая. Отдельные виды алюминиевой фольги из России продаются в США ниже «справедливой стоимости». Об этом говорится в материалах Министерства торговли США.

Ведомство уточнило, что речь идет о продукции одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире — российской компании «Русал». По предварительным данным Минторга, демпинговая маржа по этим товарам составляет 62,18%.

«Русал», в свою очередь, не предоставил Минторгу США запрошенную информацию. В компании заявили, что ограничат свое участие в данном расследовании и не собираются проводить проверку, о которой просит американское ведомство.

Предприятие «Русал» в марте 2021 года обратилось в Минторг США с просьбой отложить вынесение окончательного решения и продлить действие временных мер на полгода. Министерство согласилось с просьбой компании. Минторг начал расследование в сентябре 2020 года после обращения ассоциации американских производителей алюминия. Федеральная комиссия по международной торговле США позже сделала вывод, что импорт алюминиевой фольги из РФ наносит серьезный ущерб экономике страны.

Американский Институт управления поставками ранее зафиксировал падение индекса деловой активности в промышленности США. При этом аналитики ранее прогнозировали рост показателя.

сша русал алюминий минторг сша
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