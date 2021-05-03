Блинкен назвал тему возможных переговоров Путина и Байдена

Вашингтон, 3 мая. Президент США Джо Байден хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отношения Вашингтона и Москвы.

Об этом сообщал американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, на возможной встрече лидеров будет обсуждаться стабилизация отношений РФ и США.

«США не стремятся к обострению отношений с Россией, но будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными», — заявил представитель Госдепа США.

Блинкен отметил, что возможность более стабильных и предсказуемых отношений Америки и России зависит от Москвы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон надеется на дипломатическое взаимодействие с Северной Кореей.