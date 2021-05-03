Зеленский рассчитывает на урегулирование исторических вопросов между Украиной и Польшей

Киев, 3 мая. Некоторые спорные исторические вопросы между Киевом и Варшавой стоило бы урегулировать в ближайшее время, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом он рассказал во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой. Зеленский отметил, что глава Польши подтвердил свое участие в саммите «Крымская платформа», который состоится в августе.

«Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные. — Прим. ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет», — надеется президент Украины.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что отказ Зеленского от диалога с главой ДНР Денисом Пушилиным помешает его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.