Автоэксперты рассказали водителям, как увеличить срок службы покрышек

Москва, 3 мая. Обычно автовладельцы покупают шины на длительный период, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы комплект прослужил долго. Эксперты рассказали, как увеличить срок их службы.

Очень часто автомобилисты экономят денежные средства и покупают бывшие в употреблении шины. Стоит внимательно совершать выбор в случае такого приобретения. Сильно изношенные шины могут быть нестабильными во время движения, особенно если на улице идет снег или дождь, передает Car.ru.

Если регулярно прибегать к пробуксовке, резина долго не прослужит. Негативно сказывается на состоянии покрышек и скорость движения. При повышенном скоростном режиме шины изнашиваются в два раза быстрее. Кроме того, важно учитывать рекомендации производителя — максимальную осевую нагрузку.

Проверять давление в шинах следует каждые 15 дней. Управляемость, расход топлива и эффективность торможения зависят от правильного давления. Ранее сообщалось, что обновленные правила приобретения подержанных автомобилей начнут действовать в России во второй половине текущего года.