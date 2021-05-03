Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала Москву пересмотреть санкции против ЕС

Копенгаген, 3 мая. Представители Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за решения России ввести ответные санкции в отношении граждан стран Евросоюза.

Лидеры ПА ОБСЕ во главе с председателем международной организации Питером Боунессом призвали РФ пересмотреть введенные против Евросоюза санкции. По их мнению, ограничительные меры могут осложнить достижение взаимопонимания между Брюсселем и Москвой.

«Запрет на въезд на территорию РФ для председателя Европарламента и других высокопоставленных должностных лиц, введенный со всей очевидностью в качестве ответной меры на похожие санкции в отношении представителей России, не отвечает интересам многостороннего сотрудничества», — отмечается в заявлении европейских лидеров.

Ранее заместитель постпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич рассказал о железном занавесе в медиапространстве, который начали ставить страны Запада.