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Звезда «Универа» Анна Хилькевич отмечала Пасху с новогодней елкой

Шоу-бизнес
Звезда «Универа» Анна Хилькевич отмечала Пасху с новогодней елкой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 3 мая. Популярная актриса Анна Хилькевич случайно «засветила» новогоднюю елку, которая стоит в ее доме. Звезде пришлось объяснять, почему дерево до сих пор украшает гостиную.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» решила пообщаться с поклонниками в Instagram Stories, предложив им задать несколько вопросов. Для поста она выбрала фотографию своих дочерей Арианны и Марии, запечатлевшихся на фоне елки. Актриса не стала отрицать, что снимок был сделан в канун Пасхи. Поклонники тут же поинтересовались, почему знаменитость до сих пор не убрала праздничное дерево.

«Ну так красивее. И мы забили уже. Хорошо, что она хоть искусственная», — ответила Хилькевич интересующимся.

Актриса с иронией отметила, что новогоднее дерево может еще долго стоять в ее квартире, поскольку особо никому не мешает, да и все в доме уже привыкли к нему.

Последние годы Хилькевич большую часть своего времени посвящает любимым дочерям и мужу — бизнесмену Артуру Волкову. Несколько недель назад все семейство летало на отдых в Эмираты. Оттуда звезда сериала «Универ. Новая общага» периодически публиковала снимки в купальниках, за что ее активно стали критиковать фанаты. Позже артистка выложила пост, в котором рассказала о своей худобе и призналась, что не прочь набрать пару килограммов.

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