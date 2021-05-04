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Да пребудет с вами Сила: как мир празднует День Звездных войн

Общество
Да пребудет с вами Сила: как мир празднует День Звездных войн
Кадр из фильма «Звездный войны. Эпизод V — Империя наносит ответный удар»  / 

4 мая множество поклонников одной из главных киносаг всех времен и народов отмечают неформальный, но важный для них праздник — День Звездных войн, или День Люка Скайоукера.

Дата, чествующая творение американского режиссера Джорджа Лукаса, возникла из-за курьезной игры слов. В фильмах франшизы часто звучит фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила», которая в английском языке пишется следующим образом: «May the Force be with you». Кто-то из фанатов обыграл эту фразу как «Да пребудет с тобой четвертое мая», заменив значение слова may на название месяца, а существительное Force (Сила) на числительное fourth (четвертый).

Да пребудет с вами Сила. Как мир празднует День звездных войн
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод III — Месть ситхов»  / 

Интересно, что 4 мая 1979 года, когда Маргарет Тэтчер была избрана премьер-министром Великобритании, ее партия разместила в новостях воодушевляющее приветствие. Как можно догадаться, британские зрители услышали фразу «May the fourth be with you, Maggie. Congratulations», что можно перевести как «Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем».

Несмотря на давнее появление каламбура, первый организованный праздник прошел лишь в 2011 году в канадском Торонто. Тогда преданные фанаты киносаги устроили настоящую костюмированную вечеринку с шоу и конкурсами на знание фактов о вселенной. А в 2013 году студия Disney официально признала 4 Мая, и в одноименных развлекательных парках стали ежегодно проводить красочные мероприятия.

Да пребудет с вами Сила. Как мир празднует День звездных войн
Кадр из фильма «Звездные войны»  / 

Первый же фильм фантастической эпопеи — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» — вышел в прокат 25 мая 1977 года. В 2007 году городской совет Лос-Анджелеса объявил 25 мая тематическим днем, посвященным вселенной. Однако 4 мая осталось более популярным у поклонников.

Когда-то «Звездные войны» были смелой фантазией юного Джорджа Лукаса, сегодня же это — медиафраншиза, объединяющая 11 художественных фильмов, анимационные сериалы и мультфильмы, книги, комиксы и компьютерные игры. Миллионы поклонников по всему миру и десятки творцов, мечтающих прикоснуться к этой истории, не оставляют сомнений в том, что космоопера давно стала значимой частью культурной истории.

Да пребудет с вами Сила. Как мир празднует День звездных войн
Кадр из фильма «Звездные войны: Месть ситхов»  / 

И лучшим решением в День Звездных войн будет собраться семьей или друзьями и устроить марафон любимых фильмов и сериалов, снятых в рамках вселенной. А если вы по какой-то удивительной причине не видели ничего из франшизы, то самое время это исправить.

праздники джордж лукас звездные войны 4 мая
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