Госдеп США выразил надежду на дипломатическое взаимодействие с КНДР

Лондон, 3 мая. Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на дипломатическое взаимодействие с Северной Кореей.

По словам Блинкена, США попытаются добиться практического успеха с КНДР.

«Что у нас теперь есть, так это политика, предусматривающая откалиброванный, практический подход, который открыт для дипломатии с КНДР», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Лондоне.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон будет придерживаться нового стратегического подхода в отношении Северной Кореи. Он сообщил главе МИД Южной Кореи Чон Ый Ену о новом подходе к КНДР в ходе переговоров. По его словам, политика США будет основана на реалистичных и прагматичных подходах.