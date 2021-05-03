Целевые топливно-энергетические балансы регионов РФ утвердят к апрелю 2022 года

Москва, 3 мая. Правительство РФ должно утвердить новые целевые топливно-энергетические балансы регионов до следующего года.

Российский лидер поручил кабмину проработать пути достижения целевых топливно-энергетических балансов регионов РФ и утвердить их до следующего года. Об этом пишет РИА Новости.

«Правительству РФ обеспечить, <...> разработать и утвердить целевые топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации, <...> разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий («дорожные карты»), предусматривающие в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, и обеспечить их реализацию начиная с 2022 года», — указывается в сообщении президента, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин определил также сроки исполнения данного поручения. Крайней датой является 21 апреля следующего года. Ответственными назначаются высшие должностные лица в российских регионах.

Весь список поручений президента состоит из 18 пунктов. Они предназначены для правительства, руководства субъектов, а также для других органов власти. Много внимания в документе уделяется выплатам на детей и беременным женщинам.