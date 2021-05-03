Постпред РФ Чижов разъяснил ЕС санкции против Брюсселя

Брюссель, 3 мая. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов дал пояснения по поводу санкций, введенных российской стороной против европейских чиновников.

Он прояснил ситуацию в разговоре с генсеками внешнеполитической службы Евросоюза. Кроме того, в ходе беседы была отмечена большая роль усилий по выправлению «нездоровой ситуации» в диалоге между Москвой и Брюсселем.

Ранее стало известно о намерении глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза подготовить ответ на российские рестрикции. Вопрос рассмотрят 10 мая на совещании.