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Индекс деловой активности в промышленности США упал до 60,7%

Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США упал до 60,7%
pixabay.com

Вашингтон, 3 мая. Падение индекса деловой активности в промышленности наблюдается в США. По данным Института управления поставками, в апреле показатель сократился с 64,7% до 60,7%.

Заметно уменьшился и индекс занятости в промышленном секторе. В апреле он составил 55,1%. Месяцем ранее показатель находился на отметке 59,6%.

Опрошенные порталом DailyFX эксперты, наоборот, ожидали роста этих показателей. По мнению специалистов, индекс деловой активности в промышленности должен был вырасти до 65%.

При этом индекс деловой активности в Европе в апреле вырос с 62,5% до 62,9%, говорится в сообщении Markit Economics. Однако в этом случае прогнозы аналитиков также не сбылись. Предполагалось, что по итогу апреля показатель увеличится до 63,3%.

Британский журнал The Economics ранее обнаружил плюсы пандемии COVID-19 для рынка труда. По мнению авторов издания, пандемия в итоге улучшит ситуацию, ускорив начавшиеся до нее изменения.

сша кризис промышленность экономика сша
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