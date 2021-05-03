Лидер ХДС призвал Германию не отказываться от диалога с Россией и Китаем

Берлин, 3 мая. Германии не следует отказываться от диалога с Российской Федерацией и Китаем, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

По словам единого кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС и Христианско-социального союза (ХСС), немецкая внешняя политика всегда была направлена на поиск путей взаимодействия с другими странами. Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt.

«Это касается Китая, России и стран арабского мира», — подчеркнул Лашет.

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас рассказал о своих ожиданиях от встречи представителей государств «Большой семерки».