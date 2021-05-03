Жертвой схода лавины на перевале в Бурятии стал один человек

Улан-Удэ, 3 мая. Сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего туриста, оказавшегося под снежными массами на одном из перевалов в Республике Бурятия. Двоих человек удалось спасти.

Согласно данным экстренных служб, под завалами снега оказались три человека. Один из них скончался на месте происшествия. Выяснилось, что участники туристического похода никого не уведомляли о намерении пойти на перевал. Поиски остальных членов группы продолжаются.

Несколько человек попали в зону схода снежной массы на одном из перевалов в Республике Бурятия. Как сообщалось ранее, соответствующая информация в понедельник появилась в экстренных службах.