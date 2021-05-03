В Крыму пригрозили Украине зеркальным ответом на водную блокаду

Севастополь, 3 мая. Украина в 2014 году перекрыла воду по Северо-Крымскому каналу, через который вода из реки Днепр поступала на Крымский полуостров.

Украинские города Мелитополь и Мариуполь, и прилегающие к ним районы пользуются «крымской» пресной водой. Такое заявление в эфире телеканала «Первый Севастопольский» озвучил кандидат геологических наук Виталий Лысенко.

По его словам, вода с Крымских гор, идущая по полуострову, частично доходит до южных районов Украины. Это значит, что часть скважин, из которых пресную воду получают Мариуполь и Мелитополь, наполняются крымской водой, уточнил эксперт.

«Часть осадков, выпадающих в горном Крыму, по карстовым полостям и тектоническим разломам уходят на равнину полуострова. А оттуда поступают на Украину. Водоносный горизонт продолжается до Украины, там скважины, которые если бы мы здесь перекрыли под землей, то у Мелитопольского района и Мариуполя не стало бы воды», - объяснил собеседник.

Ранее, в ходе референдума в Донецкой области Украины весной 2014 года, жители Мариуполя в большинстве своем проголосовали за неподчинение киевским властям, вставшим во главе страны в результате государственного переворота, и за провозглашение независимой Донецкой Народной Республики. Таким образом Мариуполь считается вторым по численности городом ДНР, который летом 2014 года был захвачен войсками ВСУ.