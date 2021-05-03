Военное командование США обескуражило решение Турции приобрести у России ЗРК С-400

Вашингтон, 3 мая. Решение Турции приобрести у России ЗРК С-400 стало полной неожиданностью и вызвало удивление у американского военного командования.

Американский адмирал Джеймс Фогго, который с 2017 по 2020 год занимал пост главы Объединенного командования союзных сил, заявил, что решение турецких властей заключить сделку с Россией обескуражило военных.

«Но я не был удивлен, когда США ввели против Турции за это санкции. Я считаю, что запрет на поставки турецким ВВС истребителей пятого поколения F-35 негативно повлияет на технологическое развитие турецкой армии», — сообщил он.

По его словам, сегодня немаловажным является тот факт, что Турция, несмотря на обострившиеся отношения с США, остается членом НАТО и придерживается основных целей Альянса

Фогго напомнил, что Вашингтон и Анкара продолжают сотрудничество по целому ряду направлений. В качестве примера он привел совместную работу стран в рамках программы NMIOTC.

Напомним, что первые поставки новейших российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались летом 2019 года и вызвали резкое ухудшение турецко-американских отношений. Эксперты полагают, что подобный шаг привел к расколу в НАТО.