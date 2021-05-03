В НМ ЛНР рассказали, что проверка ВСУ выявила 30 «гуляющих» солдат в одном из батальонов

Луганск, 3 мая. Проверка штаба ОТГ «Север» выявила в батальоне одной из бригад ВСУ отсутствие 30 военнослужащих. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель Луганской Народной Республики уточнил, что прибывшие в 80-ю бригаду ВСУ проверяющие офицеры штаба оперативно-тактической группировки «Север» во время проверки личного состава 1-го батальона не обнаружили 30 военнослужащих.

«В ходе поисковых мероприятий пять из них были обнаружены в кафе «Оазис» населенного пункта Счастье, еще четверо распивали спиртные напитки в парке населенного пункта Геевка», – сообщает Филипоненко.

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР уточнил, что поиски остальных «гуляющих» украинских военных продолжаются.

Ранее представители Луганской Народной Республики сообщали, что за период с 26 апреля по 2 мая Киев 24 раза нарушил перемирие в Донбассе. По данным военного ведомства республики, ВСУ открывали огонь из минометов калибров 82 и 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении семи населенных пунктов.