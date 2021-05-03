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Украинская полиция возбудила дело после угроз венграм Закарпатья

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:26
Происшествия
Украинская полиция возбудила дело после угроз венграм Закарпатья
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 3 мая. Следователи полиции Украины возбудили уголовное дело из-за распространения листовок с угрозами в адрес жителей венгерского происхождения в Закарпатской области.

Провокационные надписи обнаружили на нескольких частных домах, передает пресс-служба регионального управления полиции. Действия злоумышленников квалифицировали по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, совмещенное с угрозами».

Подобные инциденты — не редкость для Закарпатской области. Украинские венгры регулярно подвергаются нападкам со стороны местных националистов. Так, в декабре 2020 года полицейские возбудили сразу два уголовных дела из-за массового распространения электронных писем, в которых угрожали представителям национального меньшинства.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении депутатов Закарпатья, которые исполнили гимн Венгрии во время присяги, сообщал сайт 360tv.ru. Глава МИД страны заявил, что действия со стороны чиновников являются недопустимыми.

украина закарпатская область венгры
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