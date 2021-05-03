Дрейфующих на льдине рыбаков спасли в Красноярском крае

Красноярск, 3 мая. Сотрудники МЧС и поисково-спасательного отряда спасли 15 рыбаков, которые дрейфовали на оторвавшейся от берега льдине по Берешскому водохранилищу.

Как сообщили в агентстве ГО и ЧС региона, рыбаки вышли на тонкий лед, несмотря на опасность. Льдина не выдержала большую нагрузку и оторвалась от берега. Спасатели установили, что рыбаков несет вглубь водохранилища.

С помощью лодок спасателям удалось быстро эвакуировать рыбаков со льдины и доставить на берег. От медицинской помощи мужчины отказались.

Участковый Максим Михеев вытащил из реки Волосница 11-летнюю девочку, сообщал ФАН. Она чуть не утонула в водоеме.