В Генпрокуратуре Таджикистана назвали действия Киргизии на границе актом агрессии

Душанбе, 3 мая. Согласно международным нормам, действия военных ВС Киргизии на таджикско-киргизской границе являются актом агрессии, говорится в заявлении Генпрокуратуры Таджикистана.

Надзорное ведомство отмечает, что применение вооруженных сил против суверенитета другого государства, противоречащее Уставу ООН или другим международным договорам расценивается как акт агрессии.

«Засылка государством вооруженных банд или групп, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие серьезный характер, также считается актом агрессии», — сообщают представители Генпрокуратуры Таджикистана.

В отношении военнослужащих и граждан Киргизии, которые участвовали в вооруженном конфликте, надзорное ведомство возбудило уголовные дела в соответствии с ч. 2 ст. 395 и ч. 2 ст. 104 УК Республики Таджикистан.

Ситуация на границе между странами 29 апреля переросла в вооруженное противостояние, которое продлилось дольше шести часов. Вечером сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе войск, однако на следующий день ситуация повторилась. К 1 мая таджикские военные покинули территорию Киргизии, в настоящее время обстановка стабилизировалась.