Высокий спрос спровоцировал рост цен на недвижимость в Дубае

Дубай, 3 мая. Стоимость недвижимости увеличивается в Дубае на фоне повышенного спроса. Ставки выросли на 1,3% в марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Увеличение показателей считается первым ежегодным повышением с 2015 года, согласно данным аналитического портала Property Monitor. Средняя стоимость недвижимости составляла в марте 241,882 тысячи долларов, таунхаусов — 400 тысяч долларов и вилл — 844 тысячи долларов.

Последний раз ставки находились на этом уровне в октябре-ноябре 2012 года. Рынок недвижимости Дубая продолжал падать, поскольку глобальная блокировка приостановила все процессы, однако отложенный спрос начал восстанавливаться после ослабления коронавирусных ограничений.

Объем апартаментов комфорт-класса, купленных на первичном рынке недвижимости Москвы, ранее оценили в 694 единицы. В сегменте бизнес-класса показатель находится на уровне 841 единицы.