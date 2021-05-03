Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы

Берлин, 3 мая. Создание подводного беспилотника «Посейдон» было запланировано не просто так, сообщает немецкое издание RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что новая подводная система беспилотного вооружения сможет бесшумно нести ядерное оружие к дальним побережьям. По мнению немецкого издания RND, этот шахматный ход с «Посейдонами» является частью гениального плана российского лидера по поддержанию статуса великой державы, передает «ПолитРоссия».

«На Западе есть одна деталь, которую они хотели бы узнать срочно: какой звук издает привод «Посейдона»?» — говорится в публикации.

«Посейдоны» производят впечатление безумного оружия, которое имеет широкую перспективу вписаться в программу ядерного сдерживания. Разработка этих подводных беспилотников является взглядом в будущее и ходом наперед, поскольку позволит России сохранять статус мировой державы, отметили в RND.

«Президент России — скорее крутой тип, шахматист», — добавили в Германии.

Ранее обозреватели американского издания Popular Mechanics в подробностях рассказали о возможностях ядерных подводных беспилотников «Посейдон».