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Звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что больше года не занималась сексом

  /   Обновлено: 03 мая 2021 20:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что больше года не занималась сексом
instagram.com  /  @victoriabonya

Москва, 3 мая. Телеведущая Виктория Боня призналась журналистам, что больше года не вела половую жизнь из-за личных принципов и убеждений.

Звезда призналась в интервью корреспондентам Sobesednik.ru, что осознанно отказалась от интимной близости с малознакомыми мужчинами, чтобы не растрачивать свою энергию. Связи со случайными кавалерами Боню перестали устраивать, при этом порядочного и любящего парня, с которым можно завести долгие отношения и построить семью, ведущая пока не встретила.

Она призналась, что из-за этого воздерживалась от секса примерно полтора года. Однако недавно во время отдыха в Монако она встретилась со своим бывшим партнером. Поддавшись романтической обстановке и воспоминаниям, звезда не смогла отказать мужчине и нарушила данный себе обет. Прессе телеведущая предпочла не рассказывать, кто именно из ее бывших любовников смог соблазнить ее.

Эпатажная звезда «Дома-2» известна своими громкими и прямыми высказываниями. Недавно противница сетей 5G пригрозила жене футболиста Александра Кокорина выдать некую общую тайну и разрушить ее брак со спортсменом.

виктория боня звезды дом 2
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