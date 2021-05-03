Москва, 3 мая. Телеведущая Виктория Боня призналась журналистам, что больше года не вела половую жизнь из-за личных принципов и убеждений.

Звезда призналась в интервью корреспондентам Sobesednik.ru, что осознанно отказалась от интимной близости с малознакомыми мужчинами, чтобы не растрачивать свою энергию. Связи со случайными кавалерами Боню перестали устраивать, при этом порядочного и любящего парня, с которым можно завести долгие отношения и построить семью, ведущая пока не встретила.

Она призналась, что из-за этого воздерживалась от секса примерно полтора года. Однако недавно во время отдыха в Монако она встретилась со своим бывшим партнером. Поддавшись романтической обстановке и воспоминаниям, звезда не смогла отказать мужчине и нарушила данный себе обет. Прессе телеведущая предпочла не рассказывать, кто именно из ее бывших любовников смог соблазнить ее.



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