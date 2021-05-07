Обстрел рыболовецкого судна и визит Аль-Куни на юг — что произошло в Ливии 5 и 6 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 и 6 мая 2021 года.

Обстрел итальянской рыболовецкой флотилии

Проплывавшие у побережья Ливии итальянские рыбацкие лодки попали под обстрел со стороны береговой охраны, в результате чего капитан судна получил легкую травму, согласно сообщению администрации сицилийского порта Мадзара-дель-Валло. Это уже второй подобный инцидент за неделю.

جريح في إطلاق نار من #ليبيا على قوارب صيد إيطاليةhttps://t.co/LOkXQwA3AP — الراي (@AlraiMediaGroup) May 6, 2021

Со своей стороны, контролирующие береговую охрану ливийские военно-морские силы опровергли информацию об атаке на рыболовецкие суда, но признали, что сделали предупредительные выстрелы в воздух, так как итальянские моряки нарушили границы территориальных вод.

#ليبيا.. سلاح البحرية ينفي إطلاق نار على قوارب صيد إيطاليةhttps://t.co/JUdFXTmvCE — قناة الغد (@AlGhadTV) May 6, 2021

Происшествия

Сотрудники Службы поддержания стабильности и Объединенные силы Западного региона арестовали 365 нелегальных мигрантов в городе Аз-Завия.

Преступная группировка украла 1500 метров проводов в районе Аль-Джифара. Это привело к отключению электричества в ряде домов и ферм на западе государства.

Батальон «Субуль аль-Салам» Ливийской национальной армии (ЛНА) за месяц Рамадан захватил два бензовоза, нелегально перевозивших топливо в Чад. Транспорт конфисковали на обратном пути из соседней страны.

Одному из патрулей «Субуль аль-Салам» также удалось пресечь попытку контрабанды крупной партии табака, захватив шесть автомобилей возле ливийско-египетской границы в 170 км от города Куфра.

#ليبيا | توقيف المهربين وحرق الكمية المصادرة من التبغ خلال الأيام المقبلة https://t.co/B1PRl7Fk6t — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 6, 2021

Визит Мусы аль-Куни на юг Ливии

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни в сопровождении нескольких членов Правительства национального единства (ПНЕ) отправился на юг Ливии, чтобы встретиться с военными лидерами региона в рамках усилий по объединению военного ведомства.

Политик начал визит с посещения нефтяного месторождения Аш-Шарара в районе Убари.

صور | استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في حقل الشرارة النفطي بـ #أوباري#ليبيا pic.twitter.com/MKKVzCrb4D — قناة فبراير (@FebruaryChannel) May 6, 2021

Политика

Посольства США, Германии, Италии, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением о важности поддержки ливийских властных институтов для своевременной подготовки к выборам.

أصدرت سفارات عدة دول أوربية و #الولايات_المتحدة في #ليبيا، بيانا مشتركا حول أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.#عينك_على_العالمhttps://t.co/r3Sf4YLuwx — العين الإخبارية (@alain_4u) May 6, 2021

«Резолюция 2570 Совета Безопасности призвала ливийские власти и учреждения, включая Правительство национального единства и ливийский парламент, содействовать проведению выборов 24 декабря 2021 года и прийти к согласию в вопросе о конституционных и правовых основах проведения выборов до 1 июля 2021 года», — указано в сообщении посольств.

بيان مشترك لسفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة #ليبيا pic.twitter.com/80pjnkojWI — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 6, 2021

Группа семи основных промышленно развитых стран мира (G7) призвала ПНЕ провести необходимые приготовления к осуществлению всеобъемлющих, прозрачных и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года, как это предусмотрено в дорожной карте, одобренной Форумом политического диалога Ливии.

مجموعة G7: على حكومة الوحدة الوطنية الاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر

https://t.co/67pViphSYw#ليبيا pic.twitter.com/09hqULyCAG — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 6, 2021

Посольство США в Ливии поддержало заявления главы МИД ПНЕ Наджлы Мангуш о необходимости вывода всех иностранных сил из государства.

«Мы полностью поддерживаем однозначный призыв министра иностранных дел г-жи Мангуш к выводу иностранных сил в интересах суверенитета и стабильности Ливии», — отметил посол США в Триполи Ричард Норланд.

السفير نورلاند: نؤيد تماما دعوة وزيرة الخارجية منقوش الواضحة لخروج القوات الأجنبية في صالح السيادة الليبية و الاستقرار. #ليبيا — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) May 6, 2021

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба принял в Триполи видных деятелей, шейхов и глав муниципалитетов Восточного региона. Они подчеркнули единство Ливии и призвали премьера посетить Бенгази в ближайшее время. На встрече обсуждались потребности местных властей и способы решения проблем, с которыми они сталкиваются.

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни в ходе пресс-конференции заявил, что организация и проведение будущих выборов — главная цель, к которой должны стремиться все ливийцы.

«Есть те, кто призывают сменить Имада ас-Сайеха на посту руководителя Высшей национальной избирательной комиссии. Мы опасаемся, что это повлияет на выборы», — сказал Аль-Куни.

Он подтвердил, что власти многого добились в деле объединения государственных учреждений, и выразил надежду, что в ближайшее время настанет черед военных и финансовых ведомств. Член Президентского совета также призвал Палату представителей ускорить утверждение госбюджета на 2021 год, чтобы правительство могло выполнять задачи.

شاهد > عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني : هناك من يدعو الآن لتغيير رئيس مفوضية الإنتخابات عماد السايح ونخشى أن هذا سيؤثر على الإنتخابات ، واذا تم تسمية إدارة جديدة ، نأمل إبقاء الإدارة الحالية حتى انتخابات ديسمبر ثم تتسلم الإدارة الجديدة بعدها . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/JNIIKwKyoe — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 6, 2021

Первый заместитель Палаты представителей Фаузи Нувайри призвал к возобновлению работы парламентских комитетов, которая необходима на данном этапе для отслеживания деятельности правительства. Он обратился к премьер-министру с просьбой разрешить все трудности, стоящие перед депутатами в выполнении ими своих обязанностей.

Министр по делам перемещенных лиц Ахмед Абу Хузам и министр жилищного строительства Абу Бакр аль-Гави обсудили с главой муниципального совета Таверги Абд ар-Рахманом аль-Гави проблемы, с которыми сталкиваются местные власти в предоставлении жилья недавно вернувшимся гражданам. На встрече обсуждались вопросы обеспечения надлежащих условий в городе для скорейшего возвращения перемещенных лиц.

Во время расширенной встречи в штаб-квартире Министерства иностранных дел Египта делегации Каира и Триполи договорились облегчить передвижение пассажиров и товаров через погранпереход Эс-Саллум и отменить сборы, взимаемые с ливийских туристов. Участники переговоров согласились активировать предыдущие договоренности и разрешить въезд карет скорой помощи во все египетские города.

Мэр муниципалитета Мусаид Салим Муавад Хасан подтвердил, что обсуждается открытие аэропорта в Каире для ливийских рейсов и мероприятия по обеспечению въезда в Ливию иностранных рабочих через основные КПП для устранения нелегальной миграции.

#ليبيا | العمل على دخول العمالة الوافدة عبر المنافذ الرئيسية للقضاء على الهجرة https://t.co/DsopYcRldQ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 5, 2021

Министр внутренних дел Халид Мазин на встрече с членами Совета шейхов и старейшин города Бенгази заявил, что объединяющая всех цель — это стабилизация государства и обеспечение его безопасности, а также поиск способов преодоления препятствий, которые могут помешать данной задаче. Он указал на важность сотрудничества между службами безопасности МВД и советами шейхов по всей стране.

Министр высшего образования и науки ПНЕ Омар аль-Киб и временный поверенный в делах посольства Великобритании Кейт Инглиш подтвердили стремление двух государств к сотрудничеству в области образования и научных исследований. На встрече они обсудили проблемы, с которыми ливийские студенты сталкиваются в Туманном Альбионе, и затронули вопрос активации договоров о помощи в обучении английскому языку.

Министр транспорта ПНЕ Мухаммад Салим аш-Шахуби совершил инспекционный визит в аэропорт Митига в Триполи, чтобы проверить степень его готовности к приему международных авиакомпаний.

Одновременно официальную поездку в аэропорт Митига осуществила техническая делегация Turkish Airlines. Ее члены произвели осмотр и оценку объектов с целью изучения возможности запуска между Ливией и Турцией коммерческих рейсов.

وفد فني تابع لشركة الخطوط الجوية التركية يزور مطار معيتيقة الدولي رسميا لمعاينة وتقييم المطار ومرافقه وتحديد إمكانية تفعيل رحلات جوية تجارية بين البلدين#ليبيا #تركيا pic.twitter.com/szjFtxxr46 — وكالة مصراتة الإخبارية (@misrata_LIB) May 6, 2021

Председатель Палаты представителей Агила Салех обговорил с министром труда и реабилитации ПНЕ Али Абидом план деятельности ведомства и программы, ориентированные на ищущих работу выпускников учебных заведений.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла Лафи обсудил с послом Саудовской Аравии Абдель Азизом ибн Али ас-Сакром ряд вопросов, представляющих общий интерес, и развитие ситуации в Ливии. Посол подтвердил поддержку его страной политического решения и заинтересованность в объединении государственных ведомств и прекращении конфликтов.

Лафи также встретился в Тунисе с американским послом Ричардом Норландом. Последний подчеркнул, что США продолжат поддерживать усилия Президентского совета в деле объединения военного ведомства, в вопросах национального примирения и проведения выборов.

Президентский совет поручил Хусейну Мухаммаду аль-Аибу выполнение обязанностей главы разведывательной службы Ливии.

Высшая национальная избирательная комиссия подписала с Государственным управлением информации соглашение о сотрудничестве в рамках объединения усилий, направленных на успешное проведение голосования 24 декабря.

Бывший муфтий Ливии Аль-Садик аль-Гарьяни призвал силы операции «Вулкан гнева» выступить против министра иностранных дел Ливии Наджлы Мангуш, назвав ее «работающей на врага бесстыдницей». Заявления богослова прозвучали на фоне ее призыва к выводу турецких войск и наемников из страны.

أطلق مفتي #ليبيا المعزول، #الصادق_الغرياني، دعوة إلى ميليشيا "بركان الغضب" للخروج ضدّ وزيرة الخارجية الليبية، #نجلاء_المنقوش، ووصفها بـ"الوقحة التي تخدم مشروع العدو" https://t.co/10kSedvMw8 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) May 7, 2021

Экономика

Пресс-секретарь премьер-министра ПНЕ Мухаммад Хамуда подтвердил, что пересмотренный бюджет составляет 93,8 млрд ливийских динаров. Он добавил, что документ направлен в Палату представителей для дальнейшего рассмотрения.

Ливийское инвестиционное управление провело церемонию объявления результатов оценки активов ведомства и его дочерних компаний за 2019 год. В мероприятии приняли участие премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, глава Центрального банка Ливии и руководители надзорных органов.

«Результаты оценки заявленных активов на сумму 68,4 млрд долларов США показали, что управление сохраняет свои активы, несмотря на негативные последствия упущенных возможностей в результате санкций ООН, введенных с 2011 года», — сообщило ведомство.

Министр нефти Мухаммад Аун обсудил со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем пути преодоления трудностей, с которыми сталкивается нефтяной сектор, и способы поддержки госучреждений Ливии.

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يناقش مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش سبل تذليل الصعوبات أمام قطاع النفط وسبل دعم مؤسسات الدولة لأداء مهامها على أكمل وجه.#حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية pic.twitter.com/1aALHWkCSx — حكومتنا (@Hakomitna) May 5, 2021

Компания Brega объявила о завершении ремонта резервуара «123» на нефтехранилище в Триполи и его ввода в эксплуатацию.

Глава Центрального банка Ливии Садик Кабир провел заседание с группой, которой поручено подготовить инициативу по развитию услуг электронных платежных систем. Участники встречи рассмотрели отчет, содержащий дорожную карту по таким услугам в сотрудничестве с коммерческими банками.

Совет министров ПНЕ решил создать независимый суверенный фонд для восстановления городов Бенгази и Дерна.

مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية يقرر إنشاء صندوق سيادي بذمة مالية مستقلة لإعادة بناء مدينتي بنغازي ودرنة. #ليبيا #فواصل pic.twitter.com/hAW5Y0Gmtn — فواصل (@fawaselmedia) May 6, 2021

Немецкая компания Siemens начала подготовку ко второму капитальному ремонту электростанции Северный Бенгази.

#ليبيا #بنغازي

استعداد محطة كهرباء شمال بنغازي لإجراء العمرة للمزدوجة الثانية بواسطة شركة سيمنس الألمانية. pic.twitter.com/JLItizbJTd — وكالة أخبار بنغازي AB (@AB_Benghazi) May 6, 2021

Принадлежавший Муаммару Каддафи самолет Airbus A340-20 впервые за 7 лет совершил испытательный полет. Воздушное судно, зарегистрированное под номером 5A-ONE, находилось во французском аэропорту Перпиньян-Ривесальт с августа 2012 года после того, как было подвергнуто огнестрельной атаке.

طائرة القذافي في رحلة تجريبية لأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات

https://t.co/KYHmGGp6uo#ليبيا pic.twitter.com/epUJWgUud1 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 6, 2021

Общество

Активисты из Таверги вышли на митинг на Алжирской площади в Триполи с требованием выплатить компенсации жильцам разрушенных домов и подготовить город к возвращению перемещенных граждан.

Клиенты Al Wahda Bank в районе Абу Исса на западе Ливии проводят акцию протеста из-за нехватки наличных средств и отсутствия доступа к основным банковским услугам.

Муниципалитет Сабха призвал службы безопасности решить проблему несогласованного строительства в городе.