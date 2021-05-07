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Обстрел рыболовецкого судна и визит Аль-Куни на юг — что произошло в Ливии 5 и 6 мая

  /   Обновлено: 07 мая 2021 20:17
Весь мир
Обстрел рыболовецкого судна и визит Аль-Куни на юг — что произошло в Ливии 5 и 6 мая
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 5 и 6 мая 2021 года.

Обстрел итальянской рыболовецкой флотилии

Проплывавшие у побережья Ливии итальянские рыбацкие лодки попали под обстрел со стороны береговой охраны, в результате чего капитан судна получил легкую травму, согласно сообщению администрации сицилийского порта Мадзара-дель-Валло. Это уже второй подобный инцидент за неделю.

Со своей стороны, контролирующие береговую охрану ливийские военно-морские силы опровергли информацию об атаке на рыболовецкие суда, но признали, что сделали предупредительные выстрелы в воздух, так как итальянские моряки нарушили границы территориальных вод.

 

Происшествия

Сотрудники Службы поддержания стабильности и Объединенные силы Западного региона арестовали 365 нелегальных мигрантов в городе Аз-Завия.

Преступная группировка украла 1500 метров проводов в районе Аль-Джифара. Это привело к отключению электричества в ряде домов и ферм на западе государства.

Батальон «Субуль аль-Салам» Ливийской национальной армии (ЛНА) за месяц Рамадан захватил два бензовоза, нелегально перевозивших топливо в Чад. Транспорт конфисковали на обратном пути из соседней страны.

Одному из патрулей «Субуль аль-Салам» также удалось пресечь попытку контрабанды крупной партии табака, захватив шесть автомобилей возле ливийско-египетской границы в 170 км от города Куфра.

 

Визит Мусы аль-Куни на юг Ливии

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни в сопровождении нескольких членов Правительства национального единства (ПНЕ) отправился на юг Ливии, чтобы встретиться с военными лидерами региона в рамках усилий по объединению военного ведомства.

Политик начал визит с посещения нефтяного месторождения Аш-Шарара в районе Убари.

 

Политика

Посольства США, Германии, Италии, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением о важности поддержки ливийских властных институтов для своевременной подготовки к выборам.

«Резолюция 2570 Совета Безопасности призвала ливийские власти и учреждения, включая Правительство национального единства и ливийский парламент, содействовать проведению выборов 24 декабря 2021 года и прийти к согласию в вопросе о конституционных и правовых основах проведения выборов до 1 июля 2021 года», — указано в сообщении посольств.

Группа семи основных промышленно развитых стран мира (G7) призвала ПНЕ провести необходимые приготовления к осуществлению всеобъемлющих, прозрачных и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года, как это предусмотрено в дорожной карте, одобренной Форумом политического диалога Ливии.

Посольство США в Ливии поддержало заявления главы МИД ПНЕ Наджлы Мангуш о необходимости вывода всех иностранных сил из государства.

«Мы полностью поддерживаем однозначный призыв министра иностранных дел г-жи Мангуш к выводу иностранных сил в интересах суверенитета и стабильности Ливии», — отметил посол США в Триполи Ричард Норланд.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба принял в Триполи видных деятелей, шейхов и глав муниципалитетов Восточного региона. Они подчеркнули единство Ливии и призвали премьера посетить Бенгази в ближайшее время. На встрече обсуждались потребности местных властей и способы решения проблем, с которыми они сталкиваются.

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни в ходе пресс-конференции заявил, что организация и проведение будущих выборов — главная цель, к которой должны стремиться все ливийцы.

«Есть те, кто призывают сменить Имада ас-Сайеха на посту руководителя Высшей национальной избирательной комиссии. Мы опасаемся, что это повлияет на выборы», — сказал Аль-Куни.

Он подтвердил, что власти многого добились в деле объединения государственных учреждений, и выразил надежду, что в ближайшее время настанет черед военных и финансовых ведомств. Член Президентского совета также призвал Палату представителей ускорить утверждение госбюджета на 2021 год, чтобы правительство могло выполнять задачи.

Первый заместитель Палаты представителей Фаузи Нувайри призвал к возобновлению работы парламентских комитетов, которая необходима на данном этапе для отслеживания деятельности правительства. Он обратился к премьер-министру с просьбой разрешить все трудности, стоящие перед депутатами в выполнении ими своих обязанностей.

Министр по делам перемещенных лиц Ахмед Абу Хузам и министр жилищного строительства Абу Бакр аль-Гави обсудили с главой муниципального совета Таверги Абд ар-Рахманом аль-Гави проблемы, с которыми сталкиваются местные власти в предоставлении жилья недавно вернувшимся гражданам. На встрече обсуждались вопросы обеспечения надлежащих условий в городе для скорейшего возвращения перемещенных лиц.

Во время расширенной встречи в штаб-квартире Министерства иностранных дел Египта делегации Каира и Триполи договорились облегчить передвижение пассажиров и товаров через погранпереход Эс-Саллум и отменить сборы, взимаемые с ливийских туристов. Участники переговоров согласились активировать предыдущие договоренности и разрешить въезд карет скорой помощи во все египетские города.

Мэр муниципалитета Мусаид Салим Муавад Хасан подтвердил, что обсуждается открытие аэропорта в Каире для ливийских рейсов и мероприятия по обеспечению въезда в Ливию иностранных рабочих через основные КПП для устранения нелегальной миграции.

Министр внутренних дел Халид Мазин на встрече с членами Совета шейхов и старейшин города Бенгази заявил, что объединяющая всех цель — это стабилизация государства и обеспечение его безопасности, а также поиск способов преодоления препятствий, которые могут помешать данной задаче. Он указал на важность сотрудничества между службами безопасности МВД и советами шейхов по всей стране.

Министр высшего образования и науки ПНЕ Омар аль-Киб и временный поверенный в делах посольства Великобритании Кейт Инглиш подтвердили стремление двух государств к сотрудничеству в области образования и научных исследований. На встрече они обсудили проблемы, с которыми ливийские студенты сталкиваются в Туманном Альбионе, и затронули вопрос активации договоров о помощи в обучении английскому языку.

Министр транспорта ПНЕ Мухаммад Салим аш-Шахуби совершил инспекционный визит в аэропорт Митига в Триполи, чтобы проверить степень его готовности к приему международных авиакомпаний.

Одновременно официальную поездку в аэропорт Митига осуществила техническая делегация Turkish Airlines. Ее члены произвели осмотр и оценку объектов с целью изучения возможности запуска между Ливией и Турцией коммерческих рейсов.

Председатель Палаты представителей Агила Салех обговорил с министром труда и реабилитации ПНЕ Али Абидом план деятельности ведомства и программы, ориентированные на ищущих работу выпускников учебных заведений.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла Лафи обсудил с послом Саудовской Аравии Абдель Азизом ибн Али ас-Сакром ряд вопросов, представляющих общий интерес, и развитие ситуации в Ливии. Посол подтвердил поддержку его страной политического решения и заинтересованность в объединении государственных ведомств и прекращении конфликтов.

Лафи также встретился в Тунисе с американским послом Ричардом Норландом. Последний подчеркнул, что США продолжат поддерживать усилия Президентского совета в деле объединения военного ведомства, в вопросах национального примирения и проведения выборов.

Президентский совет поручил Хусейну Мухаммаду аль-Аибу выполнение обязанностей главы разведывательной службы Ливии.

Высшая национальная избирательная комиссия подписала с Государственным управлением информации соглашение о сотрудничестве в рамках объединения усилий, направленных на успешное проведение голосования 24 декабря.

Бывший муфтий Ливии Аль-Садик аль-Гарьяни призвал силы операции «Вулкан гнева» выступить против министра иностранных дел Ливии Наджлы Мангуш, назвав ее «работающей на врага бесстыдницей». Заявления богослова прозвучали на фоне ее призыва к выводу турецких войск и наемников из страны.

 

Экономика

Пресс-секретарь премьер-министра ПНЕ Мухаммад Хамуда подтвердил, что пересмотренный бюджет составляет 93,8 млрд ливийских динаров. Он добавил, что документ направлен в Палату представителей для дальнейшего рассмотрения.

Ливийское инвестиционное управление провело церемонию объявления результатов оценки активов ведомства и его дочерних компаний за 2019 год. В мероприятии приняли участие премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, глава Центрального банка Ливии и руководители надзорных органов.

«Результаты оценки заявленных активов на сумму 68,4 млрд долларов США показали, что управление сохраняет свои активы, несмотря на негативные последствия упущенных возможностей в результате санкций ООН, введенных с 2011 года», — сообщило ведомство.

Министр нефти Мухаммад Аун обсудил со спецпредставителем ООН в Ливии Яном Кубишем пути преодоления трудностей, с которыми сталкивается нефтяной сектор, и способы поддержки госучреждений Ливии.

Компания Brega объявила о завершении ремонта резервуара «123» на нефтехранилище в Триполи и его ввода в эксплуатацию.

Глава Центрального банка Ливии Садик Кабир провел заседание с группой, которой поручено подготовить инициативу по развитию услуг электронных платежных систем. Участники встречи рассмотрели отчет, содержащий дорожную карту по таким услугам в сотрудничестве с коммерческими банками.

Совет министров ПНЕ решил создать независимый суверенный фонд для восстановления городов Бенгази и Дерна.

Немецкая компания Siemens начала подготовку ко второму капитальному ремонту электростанции Северный Бенгази.

Принадлежавший Муаммару Каддафи самолет Airbus A340-20 впервые за 7 лет совершил испытательный полет. Воздушное судно, зарегистрированное под номером 5A-ONE, находилось во французском аэропорту Перпиньян-Ривесальт с августа 2012 года после того, как было подвергнуто огнестрельной атаке.

 

Общество

Активисты из Таверги вышли на митинг на Алжирской площади в Триполи с требованием выплатить компенсации жильцам разрушенных домов и подготовить город к возвращению перемещенных граждан.

Клиенты Al Wahda Bank в районе Абу Исса на западе Ливии проводят акцию протеста из-за нехватки наличных средств и отсутствия доступа к основным банковским услугам.

Муниципалитет Сабха призвал службы безопасности решить проблему несогласованного строительства в городе.

ливия дайджест
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