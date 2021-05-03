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Милонов осудил перформанс красноярской художницы с переодеванием в Иисуса

Общество
Милонов осудил перформанс красноярской художницы с переодеванием в Иисуса
Pr Scr instagram.com  /  @g_maria_n

В России есть ряд священных символов, которых не должна касаться рука простого человека — все подобные поползновения следует согласовывать с соответствующими религиозными организациями. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Красноярская художница Мария Гасанова устроила пасхальный перформанс: она нарядила своего знакомого в «костюм» Иисуса Христа, и тот раздавал прохожим фрукты на набережной. По ее словам, «бабушки были довольны и угощали яичками», однако идея «надеть белые одежды и пародировать Господа» пришлась по душе не всем: местный политолог и блогер Даниил Рад (Рубинович) заявил прессе, что обратился в полицию с заявлением об оскорблении чувств верующих.

«Издевательство какое-то, особенно в светлый праздник, который для многих верующих важнее, чем Новый год», — сказал обиженный на художницу политолог.

Гасанова пришла в ужас: по ее словам, она совершенно не собиралась никого оскорблять, а своей акцией по переодеванию в Христа она хотела возбудить в людях светлое и возвышенное чувство единения с Богом. ФАН обратился к Виталию Милонову с просьбой выступить судьей в этом вопросе.

Милонов осудил перфоманс красноярской художницы с переодеванием в Иисуса
ФБА «Экономика сегодня» .  / Степан Яцко

«Некоторые люди просто не понимают, что есть символы, которые допустимо использовать только в определенном контексте, — заметил парламентарий. — Иначе это уже является неправомерным действием. А поскольку изображение Спасителя является сакральным для тех, кто принадлежит к христианам, то его эксплуатация вне соответствующего религиозного подтекста является как минимум неэтичной».

Депутат убежден: подобного рода акции художнице необходимо было согласовывать с РПЦ.

«Конечно, она не какая-то там дикая преступница, — оговорился собеседник ФАН. — Особого криминала в том, что она нарядила своего знакомого в одежды, подобные тем, что носил Христос, я не вижу: в конце концов, молодой человек в этом наряде просто раздавал фрукты. С другой стороны, если не осуждать подобного рода поведение, то завтра тот же человек в образе Спасителя начнет предлагать сигареты!»

Милонов подчеркнул, что с красноярской художницей и ее помощником следует просто «побеседовать и никуда не сажать».

«Я бы ее простил», — резюмировал парламентарий.

россия милонов рпц церковь художник
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