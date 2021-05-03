В Севастополе к началу сезона наконец запустили фонтаны

Севастополь, 3 мая. В Севастополе заработали уличные фонтаны. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В этом также лично убедился корреспондент ФАН.

«Сегодня начинаем запуск всеми любимых севастопольских фонтанов. Вы часто спрашивали меня про дату, поэтому спешу поделиться новостью. Все фонтаны начнут работать в эти майские дни — во всех парках и скверах. Исключение составят лишь те, кому требуется чуть больше времени для проведения профилактических работ», — написал он на своей странице в сети «ВКонтакте».

На центральной площади города — площади Нахимова — фонтан уже работает в полную мощь. Вода в нем прозрачная и холодная, морской бриз сдувает капли на отдыхающих. В мелких каплях видна радуга. Туристы и местные жители с удовольствием фотографируют оживший после зимних каникул фонтан.

«Вместе с фонтанами и город будто бы оживает, играет новыми красками, сразу становится и спокойнее из-за ситуации с дефицитом воды. Ведь, если фонтаны работают, значит, и с ней в городе все хорошо», — рассказали ФАН туристы из Владивостока.

В Севастополе в этом году будет запущено 23 фонтана. Старт будет постепенным, однако к Дню Победы заработают все.

По данным правительства Севастополя, все фонтаны города работают по принципу «замкнутого цикла», поэтому лишняя вода не расходуется.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что благодаря осадкам и использованию альтернативных источников водохранилище Севастополя пополнилось до 28 млн кубометров, а это около 40% его общего объема.