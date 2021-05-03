Новый Катарский кризис: на Аравийском полуострове разгорается очередной конфликт

Министерство внутренних дел Бахрейна обвинило катарский правительственный телеканал Al-Jazeera в подстрекательстве и распространении дезинформации. Международный скандал разгорелся после того, как «Аль-Джазира» в течение нескольких дней транслировал материалы, рассказывающие о нарушении прав человека в бахрейнской тюрьме.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему Доха снова встает в оппозицию арабским странам всего через несколько месяцев после окончания Катарского кризиса.

Рупор пропаганды

Телеканал Al-Jazeera, созданный в середине 90-х, в свое время стал одним из самых популярных источников информации в арабском мире за счет освещения конфликтов с обеих сторон. Однако во время «арабской весны» 2011 года он был уличен в намеренном искажении новостей о событиях в мусульманских странах, в том числе и в Бахрейне.

Всего же в период 2011-2013 годов «Аль-Джазира» потеряла 86% своей аудитории, а также значительную часть персонала. Наиболее квалифицированные сотрудники подавали заявления об увольнении со ссылкой на принуждение к искажению информации. С тех пор Al-Jazeera является открытым инструментом пропаганды в руках Дохи.

1 year after and absolutely has changed!



Qatar are still being as toxic as ever, Al-Jazeera still spreading propaganda.



Nothing has changed. https://t.co/Z5w1emONzM pic.twitter.com/7Qrgv3lu73 — Talk Freely Live Freely (@TalkFreelyLive1) October 30, 2020

В конце апреля телеканал начал активно цитировать европейских политиков, заявляющих о проблемах с правами человека в пенитенциарном центре Джау. При этом активно продвигался тезис о необходимости освобождения некоторых заключенных, оказавшихся там по политическим мотивам.

«Полицейские подтвердили системный подход катарского правительственного канала «Аль-Джазира». <…> Он подразумевает использование цитат некоторых европейских парламентариев, сообщающих неверную информацию о правах человека в Бахрейне. Опубликованные заявления были сделаны лицами, не обладающими достоверной информацией», — заявили в МИД Бахрейна.

Кроме того, в репортажах «Аль-Джазиры» рассказывалось о катастрофическом распространении COVID-19 в бахрейнской тюрьме, на что власти королевства якобы «закрыли глаза». В ответ на это в МВД заявили, что к настоящему моменту 100% заключенных прошли вакцинацию.

«Заявления о правах человека в Бахрейне игнорируют положение тысяч заключенных в европейских странах, которые, как предполагается, достигли достойного уровня развития защиты прав человека. В то же время в большинстве их тюрем наблюдаются тревожные вспышки COVID-19. <…> Центре перевоспитания и реабилитации Джау нет активных случаев заражения COVID-19», — комментирует министерство.

Следующая провокационная «новость» гласила, что члены британской Палаты общин подписали петицию с осуждением жестокого обращения Манамы с задержанными детьми. МВД Бахрейна подчеркнул, что в данном заявлении не были освещены ни имена британских политиков, ни детали упомянутого документа.

«Центр реформирования и реабилитации Джау открыт для правозащитных организаций, включая Национальный институт по правам человека, Независимый офис омбудсмена и Комиссию по правам заключенных и задержанных. Эти учреждения организуют плановые и внезапные проверки для обеспечения того, чтобы условия содержания соответствовали закону», — отметили в министерстве.

Комитет по иностранным делам, обороне и национальной безопасности королевства призвал членов Европейского парламента не вмешиваться во внутренние дела Бахрейна и не распространять ложь. Также им было предложено связаться с бахрейнскими властями при желании получить актуальную информацию о состоянии пенитенциарной системы в стране.

Очевидно, Катар возобновляет политику дискредитации окружающих арабских государств путем распространения дезинформации о них. В свое время подобная политика стала одной из причин вспышки напряженности на Аравийском полуострове.

Катарский кризис

Начало политического конфликта, разгоревшегося при участии Дохи и стран залива, датируется 2017 годом, когда Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали политические отношения с Катаром и ввели против него санкции, затронувшие, прежде всего, поставки продовольствия в страну. Также была организована наземная блокада государства.

Причиной разрыва отношений стали обвинения в адрес Дохи в сближении с Турцией и Ираном, поддержке палестинской группировки ХАМАС, террористических организаций «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Одним из требований Эр-Рияда и его союзников являлось закрытие Al-Jazeera за необъективность освещаемой информации и регулярные интервью с представителями террористических организаций.

Лишь в январе текущего года кризис был урегулирован на основании «обтекаемых» обещаний Дохи о прекращении поддержки радикалов. При этом катарские СМИ остались нетронутыми. Возврат Катара к докризисной политике явно свидетельствует о сохранении старых проблем, существующих между ним, Эр-Риядом и его союзниками.

В семье — не без особенного

Саудовская Аравия являлась доминирующим государством на Аравийском полуострове с момента своего появления. Все соседние эмираты, включая Катар, считались «меньшими братьями» королевства, практически во всем его поддерживающими. В целом, участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) были подконтрольны Эр-Рияду.

Раскол наметился в 1990-х годах ввиду двух ключевых обстоятельств. Во-первых, авторитет Саудовской Аравии был подорван оккупацией Кувейта иракской армией. Королевство не предприняло никаких эффективных шагов в защиту своего союзника. На этом фоне Доха стала искать опору у США, Турции, Ирана, что негативно отразилось на отношениях с Эр-Риядом.

Во-вторых, Катар, обладающий колоссальными запасами природного газа, стремительно развил революционную на тот момент технологию его сжижения. Это, в свою очередь, сделало Доху финансово независимой от Саудовской Аравии и газопроводов, находящихся на ее территории.

That is b/c they were going to make royalties if the gas pipeline that started in Qatar & goes through Turkey was preferred but Assad signed Iran Plan and then the Civil War began?? Rather the US/KSA Western Vassals, proxy war via their trained/funded assassins, aka Terrorists!! pic.twitter.com/XjLAL8Y8aR — Dad_of_Marine (@Dad_of_Marine) May 28, 2019

Экономическая свобода неминуемо влечет за собой политическую независимость, и Катар постепенно «откололся» от «арабской семьи». Раздел прошел и в области религии: королевство отказалось от старой трактовки салафитского ислама в пользу более политизированной. В результате Эр-Рияд со своими союзниками и Доха рассматривают друг друга как «еретиков», поддерживая разные исламистские террористические группировки. Как было сказано ранее, Катар выступил на стороне «Братьев-мусульман» и ИГ, а Саудовская Аравия, в свою очередь, финансирует «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ).

Быть ли новому кризису?

По всей видимости, Катар не рассматривает перспективу новой блокады в качестве серьезной угрозы. Сейчас в «арабской семье» наблюдается откат к предкризисной ситуации 2017 года со всеми ее проблемами и противоречиями, включая «информационную войну».

Ничто не мешает Дохе продолжать «гнуть свою линию». Более того, за предыдущие четыре года эмират расширил морской порт и вложился в активы более чем в 40 странах мира, что практически нивелировало необходимость транзита товаров через саудовскую территорию. Также руководство страны может надеяться на поддержку Турции и Ирана.

Теоретически ситуацию могла бы изменить полная блокада полуострова — наземная, морская, воздушная, или же прямое военное вторжение. Но едва ли подобное возможно в условиях продолжающейся йеменской войны, которую арабская коалиция стремится как можно скорее завершить. Кроме того, в Катаре присутствуют турецкая и американская военные базы, которые вряд ли «оценят» попытку осуществить одну из этих идей.

Учитывая данное положение, новая блокада Катара представляется маловероятной, так как она может быть лишь ограничена, а значит — малоэффективна. Однако это не исключает возможность нового кризиса, который просто примет иную форму.

1 Организация запрещена на территории РФ.