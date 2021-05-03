Жириновский предложил разбить «тюменскую матрешку», ликвидировав ХМАО и ЯНАО

Москва, 3 мая. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил ликвидировать Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

По словам парламентария, нужно сделать единый субъект РФ вместе с Тюменской областью, разбив так называемую «тюменскую матрешку».

«У нас «матрешку» сделали. Два автономных округа. Зачем все это?» — недоумевает Жириновский.

Политик поддержал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который на минувшей неделе высказал мнение об укрупнении ряда регионов РФ путем присоединения их к более экономически стабильным. Лидер ЛДПР отметил, что всего в России должно остаться 40 регионов, что позволит решить многие проблемы, например, строительство федеральных дорог или больниц.

Ранее экономист Юрий Авдеев предложил объединить Чукотку и Магаданскую область.