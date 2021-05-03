Сенатор Башкин оценил предложение Еврокомиссии пускать в ЕС вакцинированных от COVID-19

Москва, 3 мая. Инициатива Еврокомиссии пускать в Евросоюз лишь вакцинированных одобренными в ЕС препаратами от коронавируса является «выстрелом себе же в ногу».

Об этом рассказал сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин. По его словам, это предложение не принесет желаемого эффекта.

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что рекомендации Еврокомиссии о въезде на территорию Евросоюза для туристов, привитых от коронавирусной инфекции, могут вступить в силу уже в мае.