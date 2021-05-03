Биологи выявили повышенный уровень феромона тревоги у больных пчел

Вашингтон, 3 мая. Больные нозематозом медоносные пчелы в больших количествах выделяют один из компонентов феромона тревоги, выяснила международная команда биологов.

Это заболевание вызывают родственники грибов — микроспоридии рода Nosema. По мнению ученых, слишком высокий уровень феромона может быть опаснее, чем сама инфекция.

С помощью масс-спектрометрии исследователи идентифицировали химические соединения в ульях больных пчел. Как оказалось, для всех зараженных ульев характерно высокое содержание ненасыщенного спирта эйкозенола — одного из главных компонентов феромона тревоги.

Биологи полагают, что повышенный уровень эйкозенола может привести к значительному изменению поведения насекомых. Это навредит пчелиной семье даже больше, чем сама болезнь.

Ранее израильские ученые раскрыли защитный механизм светлячков. Он помогает насекомым не стать добычей летучих мышей.