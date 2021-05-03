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Биологи выявили повышенный уровень феромона тревоги у больных пчел

Наука
Биологи выявили повышенный уровень феромона тревоги у больных пчел
pixabay.com  /  PollyDot

Вашингтон, 3 мая. Больные нозематозом медоносные пчелы в больших количествах выделяют один из компонентов феромона тревоги, выяснила международная команда биологов.

Это заболевание вызывают родственники грибов — микроспоридии рода Nosema. По мнению ученых, слишком высокий уровень феромона может быть опаснее, чем сама инфекция.

С помощью масс-спектрометрии исследователи идентифицировали химические соединения в ульях больных пчел. Как оказалось, для всех зараженных ульев характерно высокое содержание ненасыщенного спирта эйкозенола — одного из главных компонентов феромона тревоги.

Биологи полагают, что повышенный уровень эйкозенола может привести к значительному изменению поведения насекомых. Это навредит пчелиной семье даже больше, чем сама болезнь.

Ранее израильские ученые раскрыли защитный механизм светлячков. Он помогает насекомым не стать добычей летучих мышей.

пчелы тревога феромоны
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