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Бренд Jeep представил фирменный лифт-комплект для гибрида Wrangler 4xe

Экономика
Бренд Jeep представил фирменный лифт-комплект для гибрида Wrangler 4xe
jeeppress-europe.com  /  Fiat Chrysler Automobiles

Вашингтон, 3 мая. Компания Jeep выпустила для гибридной модификации 4xe внедорожника Wrangler фирменный набор деталей, позволяющий увеличить дорожный просвет автомобиля на пять сантиметров.

В состав лифт-комплекта входят новые пружины и амортизаторы Fox, передние нижние рычаги, стойки переднего и заднего стабилизаторов, отбойники, крепеж и шильдик Jeep Performance Parts. Комплекс деталей упакован в деревянный ящик с фирменными логотипами Jeep.

Лифт-комплект увеличивает 246-миллиметровый дорожный просвет Wrangler 4xe на два дюйма — 50,8 миллиметра. Стоимость такого устройства составляет 1495 долларов, что приравнивается примерно к 112 000 рублей.

Установка новых деталей не требует какого-либо сверления, резки или сварки, так как все компоненты устанавливаются в штатные места, обращает внимание американский производитель.

На базе известного бренда Jeep может появиться возрожденный советский ЗИЛ в виде полноприводного внедорожника. Пока все это находится на уровне слухов, тем не менее дизайнеры уже разработали возможные изображения будущей новинки.

автомобили jeep wrangler 4xe лифт-комплект
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