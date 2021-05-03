Почему Прага валяет дурака. Колонка Сергея Малинковича

Я очень люблю Прагу, и думаю, что в этом не одинок. Прекрасный город, а Чехия — приятная страна. Но если бы сегодня дошло до переименования метро «Пражская» и одноименной улицы в Санкт-Петербурге, я без колебаний поддержал бы ребрендинг. А то Лидию Книпович обидели, а Пражская улица цветет и пахнет. Несправедливо.

Непростые отношения между нашими странами восходят еще ко временам гражданской войны. Многие скажут — да стоит ли обижаться на Чехию, ведь страна маленькая. Страна действительно небольшая, но ее государственные институты были порой жестокими и коварными. В 1918 году Антанте удалось вбить в головы чешским легионерам, что им надо не торопиться со всех ног восвояси из России, а следует наводить порядок в бескрайней российской Сибири. Но факт в том, что чехословаки вместо того, чтобы поскорее покинуть русские пределы, объявили себя частью французской (!) армии и принялись вести себя, как любые другие оккупанты. Они устраивали перевороты, ставили и назначали местную власть, изымали повсюду ценности, казнили и миловали. Многие историки считают, что именно мятеж белочехов разжег пламя гражданской войны в России в 1918 году. Во Владивостоке, например, белочехов стояло целых 15 тысяч. И если сегодня сказать жителям Владивостока, что их судьбу хотели решать чешские непрошеные гости, думаю, многие молодые наши соотечественники сильно удивятся. Только укрепление Советской власти и государственности РСФСР заставило чешских легионеров убраться домой. Но осадок остался. Например, в Сибири могут рассказать о так называемых «поездах смерти», которые возили по всему пути своего следования чешские господа — борцы за демократию. В них без еды и воды, зараженных опасными болезнями, возили тех, кто «хозяевам» из Праги не нравился — большевиков, командиров и солдат Красной армии, рабочих и крестьян. Были, правда, и другие чехи — красные. Как, например, прекрасный чешский писатель социалист Ярослав Гашек. Но, к сожалению, именно белочехи врезались в память сибиряков и уральцев своими зверствами и грабежами.

Наш народ, как известно, зла не помнит, и с недавних пор по всей России позволили поставить памятники белочехам. Заблудились, мол, бедные. Правда, сейчас во многих городах России поднимается волна за демонтаж этих неуместных памятников. Надеюсь, этим и закончится! Самое интересное, что когда накануне Второй мировой войны окрепшее Чехословацкое государство достигло серьезных экономических успехов и стало желанной добычей для Германии, спасти Прагу пытался как раз Советский Союз, созданию которого белочехи препятствовали, как могли. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш вроде бы и склонялся в конце 30-х годов к доверительным отношениям с СССР, но без конца оглядывался на Западную Европу. А что там скажут в ответ на желание дружить с русскими? Дооглядывался до Мюнхенского сговора.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

СССР вполне мог занять нейтральную позицию по отношению к судьбе небольшой европейской страны, особенно с учетом тех неприятностей, которые белочехи некогда чинили советской власти. Но трудно было остаться равнодушными к чувствам простых граждан Чехословакии.

Посол СССР в Чехословакии сообщал в Москву:

«В Праге происходят потрясающие сцены. Полпредство окружено полицейским кордоном. Несмотря на это, толпы демонстрантов при явном сочувствии полиции приходят к полпредству, высылают делегации, требующие разговора с полпредом. Толпы поют национальный гимн и буквально плачут. Поют «Интернационал». В речах — надежда на помощь СССР, призывы защищаться, созвать парламент, сбросить правительство... Гитлер и Чемберлен одинаково возбуждают ненависть».

Советское правительство 20 сентября 1938 года дало указание своему послу сообщить президенту Чехословакии Бенешу следующее:

«На вопрос, окажет ли СССР согласно договору немедленную и действительную помощь Чехословакии, если Франция останется ей верной и также окажет помощь, можете дать от имени правительства Советского Союза утвердительный ответ».

Лидер Компартии Чехословакии, близкий к Сталину Клемент Готвальд не раз объяснял Бенешу, что для военной помощи со стороны СССР необходима официальная и прямая просьба со стороны Чехословакии (этого требовал устав Лиги Наций) и решимость чехов самим сражаться с немцами. Бенеш колебался и взывал о помощи, в основном к буржуазно-демократическим правительствам Западной Европы. А премьер-министр Англии Чемберлен откровенно заметил в эти дни, что «было бы несчастьем, если бы Чехословакия спаслась благодаря советской помощи».

Англия и Франция предупредили чехов — прими они советскую помощь, и Запад умоет руки. Бенеш не решился на реальное сопротивление. Всю Вторую мировую войну протекторат Богемия и Моравия, а также Словакия исправно работали на фашистскую Германию. Конечно, была и борьба антифашистов, был незабвенный Юлиус Фучик, была акция патриотов против Рейнгарда Гейдриха, небольшие отряды партизан, подполье. Но массового партизанского движения, в отличие от Югославии, Греции, Италии, в Чехии и Словакии не было. И освобождать Чехословакию пришлось все равно Красной армии. Битву за свободу этой страны СССР вел 246 дней, погибли 140 тысяч советских солдат и офицеров. Это сегодня многие чешские историки пишут, что Прагу освобождали власовцы, а Красная армия «бедных власовцев» потом репрессировала. Но тогда, в 45-м, жители чешской столицы не могли сказать такую чушь.

Танкист Федор Коковин вспоминал:

«Никто нас не встречал так, как тогда в Праге. Экипаж уже неполный: ребята погибли, ранены… Я выглядываю, смотрю: весь народ с цветами, и вся машина ими усыпана».

Естественно, что после таких жертв СССР рассчитывал, что освобожденная Чехословакия будет союзником нашей страны в послевоенном мире. Согласились с этим, хотя и нехотя, и западные партнеры. Влияние Коммунистической партии Чехословакии, сыгравшей большую роль в организации Пражского и Словацкого восстания, облегчило вхождение страны в советскую орбиту. Но либеральные правители освобожденной страны, на словах заявляя о дружбе с СССР, делали все, чтобы оказаться по «ту сторону железного занавеса» в готовящейся холодной войне.

Борьба просоветского и прозападного течений шла в правительстве Чехословакии до 1948 года. СССР вел себя сдержанно, хотя мог обеспечить свое доминирование еще в 45-м году. В итоге на улицы Праги вышли миллионы простых трудящихся, чтобы прозападные политики ушли в отставку, и у Чехословакии появилось дружественное Советскому Союзу правительство. СССР осуществлял в Чехословакию очень серьезные поставки нефти, промышленной продукции, машин, оборудования. Конечно, затем, в 40–50-е годы социалистическая Чехословакия копировала не только лучшие, но и худшие черты советской модели. Так, в стране прошли сомнительные политические процессы, их жертвой стал даже генсек Компартии Рудольф Сланский. Но это были в большей степени разборки внутри политической элиты Чехословакии.

Однако к началу 60-х годов все шероховатости были устранены, и при массированной советской помощи ЧССР превратилась в динамично развивающее социалистическое государство, выгодно расположенное на границе двух миров. В нашей стране массовыми тиражами выпускали сказки Божены Немцовой, любители быстрой езды с удовольствием гоняли на чешских мотоциклах «Ява», грузовики и трамваи «Татра» хорошо показали себя на наших стройках и улицах городов, многим по сердцу пришелся певец Карел Гот, любили у нас и оригинальный чехословацкий кинематограф. Для соцлагеря Чехия жила очень хорошо. Здесь допускалась небольшая частная собственность, существовала многопартийная система. Но Запад напряженно работал над тем, чтобы оторвать эту страну от СССР. Рабочим, крестьянам задурить головы не получалось. Социальные завоевания ЧССР были для них очевидны, а память о советских солдатах-освободителях жила в их сердцах.

Тогда решили сделать ставку на студентов, и еще на амбициозность и на самолюбование, на желание дешевой популярности части новых руководителей КПЧ во главе с Александром Дубчеком. Тогда-то и появился в кругах чехословацкой партийной интеллигенции соблазнительный лозунг о «социализме с человеческим лицом», который по существу означал демонтаж социальных завоеваний народа Чехословакии, выход страны из Варшавского договора и вступление в НАТО. На улицах бесновались толпы разогретой пивом и наркотиками молодежи, немецкие «туристы» хозяйничали на каждом углу. Справедливости ради стоит отметить, что события 68-го года в ЧССР были частью общеевропейского пробуждения молодежи, желавшей ломки устоев и построения нового мира. К сожалению, из-за ошибок КПЧ и слишком долгого выжидания советского руководства явным американским агентам удалось повернуть этот молодежный порыв в деструктивное и даже экстремистское русло.

общественное достояние /

Советскому Союзу пришлось вводить войска. Интервенция (операция «Дунай») была фактически бескровной, так как многие граждане ЧССР, имевшие жизненный и профессиональный опыт, понимали, что сохранение союза с нашей страной гораздо более выгодно Чехословакии, чем роль бедной родственницы Западной Германии. Жизнь в ЧССР после операции «Дунай» нормализовалась быстро, и хотя обида у некоторых чехов сохранялась, полет на советском космическом корабле первого в мире чехословацкого космонавта Владимира Ремека на деле доказал истинность дружбы двух стран, стал символом наших доверительных отношений.

Кроме того, все разумные люди в ЧССР со временем осознали беспрецедентный масштаб советской помощи. Однако после ввода советских войск из рядов местной Компартии, помимо Дубчека и его кампании карьеристов-эгоистов, было исключено около миллиона членов, в той или иной мере недовольных советским вмешательством. Думается, это была ошибка и советского, и чешского руководства. Необходимо было работать с этими людьми, убеждать их в ошибочности курса на либеральный социализм. Позднее именно эти, обиженные, стали базой для оранжевой революции 89-го года. Главным же условием успеха событий 89-го года, целиком инспирированных западными спецслужбами, стало предательство Горбачева и верхушки КПСС. С тех пор из Чехии (страна разделилась в 1993 году) мы постоянно слышим русофобские и антисоветские выпады.

Следует понимать, что внутри политической элиты этой страны борются разумные центристские и даже прогрессивные силы (они представлены президентом Милошем Земаном, коммунистами и социал-демократами) и марионетки ЕЭС и Германии. Нелепая система управления в Чехии такова, что муниципалитет, демонтировавший в Праге монумент маршалу Ивану Коневу, имеет больше влияния, чем президент страны, дружелюбно настроенный к России. В свою очередь правительство страны игнорирует мнение главы государства, а хрупкое согласие по внутриполитической повестке споткнулось об острые разногласия по вопросам внешней политики, вследствие чего из-за провокативных действий в отношении России правящая коалиция утратила поддержку коммунистов.

Думается, ЕЭС долго давил на Чехию и склонял ее к масштабной провокации и агрессивной медиакампании против России. Утверждения о причастности наших спецслужб ко взрывам в «стране замков и пива» выглядят более чем сюрреалистическими. Но Брюссель настоял на том, чтобы чехи продемонстрировали предельную агрессию, и маленькая страна послушно выстрелила себе в ногу. Конфликт с Россией сулит для Чехии огромные убытки — туристический поток из нашей страны приносил Праге сверхприбыли. Вряд ли этого не понимают чешские политики. Но их руки крепко связаны. На кого-то есть компромат за сотрудничество с госбезопасностью в социалистические времена, на кого-то — достаточно материалов по участию в коррупционных схемах последних лет. Кто-то имеет бизнес в более крупных европейских странах, у кого-то там учатся дети и т. д. Главная же причина самоубийственных действий Праги состоит в том, что в рамках ЕЭС малые государства Центральной и Восточной Европы всегда были лишены права голоса и самостоятельности.

Это ли не повод чехам выйти на улицу, чтобы добиться настоящих, а не мнимых перемен?