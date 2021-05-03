Егор Крид осветлил волосы ради схожести с Эминемом

Москва, 3 мая. Исполнитель Егор Крид решил сменить свой образ. Артист заметно осветлил волосы и подстриг их еще короче, чтобы скопировать стиль рэпера Эминема из 2000-х.

В последнее время кумир подростков часто экспериментирует со своим имиджем в поисках идеальной внешности. Очередное преображение произошло накануне: музыкант опубликовал в Instagram серию снимков, на которых позирует рядом с разрисованной граффити стеной.

Егор Крид сбрил и без того короткие волосы и покрасил их в платиновый цвет, брови музыкант сделал на контрасте черными. По его словам, он приблизился к внешности рэп-иконы Эминема в начале 2000-х годов.

«Крид из 2018, Эминем из 2000», — неоднозначно подписал серию кадров музыкант.

Позже стало известно, что артист готовит к выходу новый музыкальный альбом, который записан в жанре рэп. Музыкант не стал раскрывать детали релиза, но сильно заинтриговал своих фанатов.

Все эксперименты бывшего участника лейбла Black Star поклонники воспринимают с критикой и недоверием, и на их мнение Крид практически не реагирует. Недавно с гневной отповедью в адрес музыканта выступила джазовая исполнительница Лариса Долина. Она отметила, что настоящий мужчина не нуждается в лаке для ногтей.