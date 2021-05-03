Продюсер Иосиф Пригожин назвал своих фаворитов в шоу «Маска»

Москва, 3 мая. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин после выбывания с шоу «Маска» продолжил следить за проектом и обзавелся своими фаворитами, за которых болел до финала.

Муж члена жюри самого загадочного проекта НТВ Валерии Иосиф Пригожин и сам был участником шоу, однако выбыл из проекта еще в самом начале съемок. После победы молодого исполнителя Jony продюсер пообщался с журналистами Nation News, рассказав о своих фаворитах.

Он заявил, что не делал ставку ни на кого, так как ему нравились выступления сразу нескольких артистов. Пригожин болел за Неваляшку, Носорога, Змею, Зайца, Ламу и Крокодила. Почти все они дошли до финала. Однако победителем казался лишь один — Jony начинающая звезда, выступавшая на «Маске» в костюме Крокодила.

«То, что Jony так танцует — я обалдел просто. Он так проявил себя, я согласен с членами жюри, что он эдакий русский Майкл Джексон, крутейший парень просто. Юля Паршута себя круто проявила. Заяц тоже оказался неожиданностью», — перечислил музыкант своих главных фаворитов.

Пригожин также уверен, что «Маска» сейчас является самым лучшим телевизионным проектом на российском телевидении. В подтверждение этого продюсер привел зашкаливающие рейтинги программы и ожидание фанатами уже третьего сезона. Ведущий шоу Вячеслав Макаров говорил, что проект может вернуться на экраны в следующем году, в феврале.