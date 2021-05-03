Украинский политолог заявил, что Киев пытается свалить на западных «партнеров» свои задачи

Киев, 3 мая. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пытается свалить на западных «партнеров» задачи, которые должно выполнять ведомство, заявил украинский политолог Владимир Воля.

Ранее Кулеба заявил, что санкции Запада смогли бы остановить выдачу Россией паспортов жителям Донбасса.

По словам украинского политолога, внешнеполитическое ведомство страны паразитирует на идеях, которые давно устарели. Он добавил, что Кулеба нереалистично оценивает соответствующую ситуацию.

«Он упрекает каких-то партнеров в том, что они недостаточно оказали влияние. А как измерить достаточность влияния, чем?<...>Поэтому можно сколь угодно упрекать партнеров, но нужно быть реалистами и понимать, что какие-то действия в этом направлении необходимо начинать в первую очередь с возвращения контроля над участком границы», — подчеркнул Воля.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе.