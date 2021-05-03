Макрон призвал защищать журналистов по всему миру

Париж, 3 мая. Международному сообществу необходимо защищать сотрудников СМИ по всему миру, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Twitter.

По словам главы государства, также необходимо бороться с дезинформацией, угрожающей демократии. Помимо этого, он отметил приверженность Парижа «борьбе за мир, справедливость и права человека».

«Журналисты нас информируют <...> Они должны быть свободными во всем мире», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сильно пошатнула своим заявлением рейтинги Макрона. Она пообещала навести порядок в государстве.