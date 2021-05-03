ВСУ привлекли иностранных специалистов к разминированию местности в Донбассе

Луганск, 3 мая. Специалисты британской благотворительной и американской некоммерческой организации по разминированию HALO Trust прибыли в Донбасс для помощи ВСУ в разминировании территорий.

Ранее в ЛНР заявляли, что подразделения ВСУ хаотично минируют территории вблизи линии соприкосновения, в результате чего сами же военнослужащие и подрываются на них.

Офицер пресс-службы Народной милиции республики Иван Филипоненко заявил, что командование ВСУ обратилось за помощью в разминировании местности к международным гуманитарным организациям.

По имеющейся информации, в окрестностях подконтрольного Киеву поселка Мирная Долина обследование территорий ведут специалисты британо-американской организации HALO Trust.

Ранее в ДНР сообщали, что после завершения войны в регионе будет сохраняться опасность подрыва на минах. По словам экспертов, процесс разминирования Донбасса может занять годы.