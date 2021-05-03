Крымские спасатели сняли туриста со скалы с помощью альпинистского снаряжения

Севастополь, 3 мая. Турист в городском округе Ялта забрался на отвесную скалу и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Инцидент произошел несколько дней назад возле Церкви Вознесения. МЧС сообщает, что бригада специалистов прибыла уже в тот момент, когда начало темнеть, что несколько осложнило операцию по спасению.

Благодаря совместным усилиям Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» и МЧС незадачливого туриста сняли со скалы при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Туристы вытаптывают дюны на высоте Эфа в Калининградской области, сообщал ФАН. Местные жители возмущены поведением путешественников, которые выходят за пределы экологической тропы на Куршской косе.