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Крымские спасатели сняли туриста со скалы с помощью альпинистского снаряжения

  /   Обновлено: 03 мая 2021 18:52
Общество
Крымские спасатели сняли туриста со скалы с помощью альпинистского снаряжения
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Севастополь, 3 мая. Турист в городском округе Ялта забрался на отвесную скалу и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Инцидент произошел несколько дней назад возле Церкви Вознесения. МЧС сообщает, что бригада специалистов прибыла уже в тот момент, когда начало темнеть, что несколько осложнило операцию по спасению.

Благодаря совместным усилиям Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» и МЧС незадачливого туриста сняли со скалы при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Туристы вытаптывают дюны на высоте Эфа в Калининградской области, сообщал ФАН. Местные жители возмущены поведением путешественников, которые выходят за пределы экологической тропы на Куршской косе.

турист крым ялта хорошие новости россии
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