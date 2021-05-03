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Наталья Андрейченко в платье с глубоким вырезом призналась в любви к фанатам

Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко в платье с глубоким вырезом призналась в любви к фанатам
wikipedia.org  /  Michail Popov

Мехико, 3 мая. Советская, американская и российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко обратилась к подписчикам в свой 65-й день рождения.

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» с 2012 года преимущественно живет в Мексике. Актриса приобрела виллу на берегу океана. В честь юбилея знаменитость записала ролик на фоне пышных зеленых пальм. Андрейченко надела персиковое платье по фигуре с глубоким вырезом в зоне декольте. Именинница дополнила образ ярким ожерельем из бус и эффектным макияжем с акцентом на губах.

«Сегодня мой день рождения. И это просто потрясающе! Я счастлива, я буду не одна! Хотя все закрыто-перекрыто, въехать нельзя. Я вас очень люблю. Спасибо за вашу поддержку, спасибо, что вы ко мне приходите», — обратилась актриса к поклонникам.

В комментариях подписчики поздравили любимую актрису с днем рождения и отметили, что Андрейченко в свои 65 лет выглядит намного моложе.

Актер, режиссер и сценарист Кирилл Папакуль в беседе с ФАН по случаю дня рождения Андрейченко вспомнил о совместной творческой работе с артисткой.

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