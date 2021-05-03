Госсекретарь США сообщил Южной Корее о новом подходе к КНДР

Сеул, 3 мая. Вашингтон будет придерживаться нового стратегического подхода в отношении КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой южнокорейского МИД.

Дипломат сообщил министру иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ену о новом подходе к КНДР в ходе переговоров. Встреча состоялась в Лондоне. Администрация президента США Джо Байдена выработала стратегию на прошлой неделе.

«Новая политика США будет основана на реалистичных, прагматичных подходах», — сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Блинкен и Ый Ен договорились продолжать тесное сотрудничество для достижения денуклеаризации и установления прочного мира в регионе.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее объявил о проведении очной встречи с коллегами из G7 в Лондоне. Министры иностранных дел обсудят ряд вопросов с 3 по 5 мая.