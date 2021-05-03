Бойцы ВСУ используют символику СЦКК на передовой в Донбассе

Луганск, 3 мая. Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в использовании символики представительства Украины в СЦКК на автомобилях, которые передвигаются вдоль линии фронта в Донбассе.

Символику представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня военнослужащие ВСУ наклеивают на автомобили, которые используют для подвоза боеприпасов на позиции у линии соприкосновения.

«По информации нашего источника, командир 14-й бригады ВСУ полковник Войченко, учитывая необходимость использования автомобилей для организации подвоза продовольствия и боеприпасов на позиции, отдал указания на подготовку транспортного средства с нанесением символики СЦКК», — заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В военном ведомстве народной республики с учетом полученной информации не исключают провокаций на передовой со стороны Украины в ближайшее время. Кроме того, ВСУ продолжают нарушать дополнительные меры по обеспечению перемирия в регионе, размещая вблизи населенных пунктов и у линии соприкосновения военную технику.