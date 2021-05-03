Сергей Лазарев рассказал, кого бы отправил на Евровидение-2021

Москва, 3 мая. Популярный исполнитель Сергей Лазарев уже представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение» и точно знает, кого стоит отправить на мероприятие, и это не Манижа.

Музыкант дважды был на песенном конкурсе в 2016 и 2019 годах и дважды занимал третье место. По его словам, он знаком с кухней конкурса и поэтому уверен, что певице Маниже не удастся победить. Из-за того, что артистка поет свой хит на русском языке, она не сможет набрать высокие баллы, поскольку ее не поймет европейская аудитория, считает Лазарев. «Тема сильной женщины также звучит в песне участницы от Мальты, и она уже в фаворитах. Люди будут сравнивать, и, возможно, это сравнение окажется не в пользу Манижи. Если бы я решал, я бы отправил Зиверт. Она узнаваема», — отметил Сергей Лазарев в YouTube-шоу Fametime TV.

Лазарев также раскритиковал сам процесс отбора на Первом канале, в котором участвовали всего три исполнителя. Музыкант уверен, что для мероприятия такого значение должно было быть представлено куда больше талантливых людей.

Певица Манижа выступит на Евровидении-2021 с песней «Русская женщина». Мероприятие будет проходить с 18 по 22 мая в Роттердаме. Трансляцию песенного конкурса в России будет вести Первый канал с 22:00 по Москве.

В апреле песню Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award, которую вручают за лучший текст музыкальной композиции для Евровидения, сообщает «Вечерняя Москва».