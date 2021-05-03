Разведенная Алана Мамаева проходит восстановление после операции

Москва, 3 мая. Бывшая жена российского футболиста Павла Мамаева Алана обратилась к пластическому хирургу. После липосакции блогер носит специальный бандаж для скорейшего восстановления тела.

После процедуры экс-супруга спортсмена должна какое-то время носить специальный корсет. На странице в Instagram она показала, как выглядит после тяжелой операции. На селфи в зеркале блогер позирует в милом ободке с ушками и выглядит вполне отдохнувшей.

«Восстанавливаюсь», — подписала фотографию Мамаева.

33-летняя модель объяснила своим поклонникам, что липосакция является ни в коем случае не способом похудения, а лишь коррекцией силуэта фигуры. Она обратилась за помощью к известному хирургу для того, чтобы довести свою внешность до идеала и сократить возможность развития ожирения. Мамаева избавилась от так называемых жировых ловушек в области талии.

Блогер начала активно заниматься своей внешностью после того, как официально стала свободной. Чуть больше недели назад московский суд развел ее с футболистом Павлом Мамаевым. В Instagram она призналась, что уже готова начать строить отношения с другим мужчиной, и для этого подойдет «обычный козел».