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Сегодня борцы с огнем отмечают Международный день пожарных

Общество
Сегодня борцы с огнем отмечают Международный день пожарных
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Свой профессиональный праздник — Международный день пожарных (International Firefighters’ Day) — 4 мая отмечают мужественные и самоотверженные люди, защищающие нас от разрушительного огня.

Появлению этой календарной даты предшествовала трагичная история, облетевшая весь мир. В декабре 1998 года в регионе Линтон, Австралия, разбушевался масштабный лесной пожар. Местные пожарные не справлялись самостоятельно и были вынуждены вызвать подмогу. Когда отважная команда Джилонг-Уэста отправилась к месту пожара, ветер внезапно поменял направление. Пятеро мужчин оказались в плену огня, выбраться из которого им не удалось.

Это событие не было первым случаем гибели борцов с огнем, однако именно оно подтолкнуло неравнодушное сообщество учредить Международный день пожарных, призванный чествовать героев и почитать память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Сегодня проходит Международный день пожарных
pixabay.com  / Jürgen Sieber

Дата была выбрана неслучайно, ведь именно 4 мая в европейских странах вспоминают святого Флориана Лорхского, небесного покровителя пожарных. В Европе и Америке многие огнеборцы носят медальоны, где на кресте специальной формы изображен святой в одежде римского солдата. А сам крест святого Флориана является частью пожарной символики в США.

Сегодня проходит Международный день пожарных
wikipedia.org  / Velopilger/ Общественное достояние

Однако символом сегодняшнего праздника является красно-синяя лента, где цвета представляют собой огонь и воду — стихии, с которыми приходится иметь дело пожарным. Эти же цвета зачастую используют службы экстренной помощи во многих странах мира.

Стоит сказать, что работники таких служб по праву могут считать 4 мая и своим профессиональным днем. Ведь профессионалам, работающим в круглосуточном режиме, часто приходится делать это плечом к плечу с пожарными.

В России огнеборцев чествуют и 30 апреля, в День пожарной охраны. Современная государственная противопожарная служба нашей страны — это мощнейшая оперативная структура, специалисты которой выполняют множество сложных задач, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

пожарные пожарная безопасность
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