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Эксперт по туризму объяснил, как обстоят дела с отдыхом в Египте и других странах

Общество
Эксперт по туризму объяснил, как обстоят дела с отдыхом в Египте и других странах
pixabay.com  / 

Эксперт в области выездного туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко в разговоре с корреспондентом ФАН разъяснил, как обстоят дела с отдыхом в Египте и других зарубежных странах.

На сегодняшний день самые популярные курорты Египта — Шарм-эль-Шейх и Хургада — закрыты для посещения туристов. Однако посетить арабскую республику все еще возможно.        

«В Египте по большому счету разрешен для посещения только Каир. Но туда летают только регулярные рейсы. Шарм-эль-шейх и Хургада, то есть курортная зона, в соответствии с указом президента закрыты. Поэтому официально туда на сегодняшний день туров быть не может. Кто туда едет, едут самостоятельно», — говорит Александр Осауленко.

Эксперт по туризму объяснил, как обстоят дела с отдыхом в Египте и других странах
Prt Scr youtube.com  /  Свободная Пресса

Несмотря на это, пользователи Сети отмечают, что периодически встречают предложения туроператоров отправиться к берегам Красного моря, но за баснословные суммы.

«Добраться в Египет можно через Каир или третьи страны, что, в принципе, одно и то же. Как только будет разрешено летать в курортные зоны, как только появятся чартеры, конечно, цены на путешествия снизятся», — объясняет эксперт.

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения между странами. Это может произойти уже во второй декаде мая. Но пока этого не случилось, российским туристам остается ждать или отправиться в четыре открытые для посещения страны.

«У нас есть Куба, есть Абхазия, Сейшелы, Мальдивы. Это то, что официально разрешено по выезду за рубеж. Все остальное на сегодняшний день, даже там, где восстановлено транспортное сообщение, таких 28 стран, тем не менее только четыре открыты для туристов. Остальное — это перспективы», — заключил Осауленко.

Эксперт по туризму объяснил, как обстоят дела с отдыхом в Египте и других странах
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Акимова

В преддверии возобновления авиасообщения с популярными курортами Египта россияне уже начали планировать свой отдых. Египет также ожидает наплыва туристов и вовсю готовится. Эксперты рассказали, как путешественникам воспользоваться бюджетными предложениями от местных отелей.

египет туризм отдых шарм-эль-шейх хургада
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