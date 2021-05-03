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ВВС США провели длительный разведполет у побережья Крыма и Краснодарского края

Армия
ВВС США провели длительный разведполет у побережья Крыма и Краснодарского края
raf.mod.uk  /  Royal Air Force

Москва, 3 мая. Два разведывательных стратегических самолета ВВС США провели многочасовой полет около черноморских границ России.

ВВС США провели длительный разведполет у побережья Крыма и Краснодарского края. Согласно информации западных мониторинговых авиаресурсов, которые отслеживают передвижения воздушных средств по сигналам транспондеров, стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Впоследствии американский борт на протяжении по меньшей мере трех часов вел наблюдение за территориями у побережья Крымского полуострова и вдоль границ Краснодарского края.

Позже в тот же район из авиабазы на Сицилии вылетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

За несколько дней до этого западные авиаресурсы сообщали о длительном полете американского самолета-разведчика RC-135V вблизи российских границ на Дальнем Востоке.

разведка ввс сша RC-135W
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