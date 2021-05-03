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Собчак пристыдили за богохульство и мат в Пасху

Шоу-бизнес
Собчак пристыдили за богохульство и мат в Пасху
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 3 мая. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак настроила против себя подписчиц, опубликовав в Instagram пост в светлый праздник Пасхи, использовав в нем нецензурную лексику.

Собчак спровоцировала волну недовольства в комментариях блога под публикацией, сделанной в Пасху. Пользователи Сети могли бы простить эпатажной телеведущей такую выходку, если бы она не совместила мат и упоминание церковного праздника в одном тексте.

«Я не привыкла отступать. Но в святой день вселенную не *** (не обманешь. — Прим. ред.)», — попыталась иронизировать Собчак в описании к фотографии, за что ее обвинили еще и в богохульстве.

Опубликованное фото и правда вышло забавным, видимо, журналистка имела в виду комичность кадра, делая такую странную подпись. На снимке стоящий на фоне домик своей крышей «нарисовал» вокруг головы звезды шляпку. Слева на фото попала задняя часть пластмассовой собаки.

«Количество мата на Пасху, Ксюш, убеждает в твоей непоколебимой вере в себя»;

«Как неприятно читать в такой светлый праздник. Стыдно»;

«Зря вы, конечно, богохульством занимаетесь», — пристыдили экс-звезду «Дома-2» фанаты.

Однако осуждение публики Собчак никак не задело. Она привыкла оказываться в центре скандала по поводу и без него. Недавно она ответила хейтерам на их обвинения в ее алкоголизме. Собчак объяснила, что ждала подобных заявлений в ответ на опубликованный ею кадр без фотошопа и макияжа.

собчак пасха дом 2
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