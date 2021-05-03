Пятеро туристов попали под лавину на одном из перевалов в Бурятии

Улан-Удэ, 3 мая. Несколько человек попали в зону схода снежной массы на одном из перевалов в Республике Бурятия. Соответствующая информация в понедельник появилась в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, под завалами находятся пять человек. Как уточнили в МЧС, все они являются членами незарегистрированной туристической группы. На место происшествия выдвинулись спасательные службы.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,5 около границы России и Монголии. Как сообщалось ранее, его эпицентр находится в 269 километрах к юго-западу от Ангарска.